Vers un arrêt définitif de la League One et la League Two ?

Alors que la Premier League pourrait faire son retour au début du mois de juin, la League One et la League Two envisagent de suspendre définitivement la saison.

C'est une information du 'Sun', soulignant l'impossibilité pour les deux championnats d'aller au bout de la saison, en raison de la pandémie de coronavirus.

La semaine prochaine, un vote sera fait de la part des clubs de League One et de League Two, qui devraient décider d'arrêter la saison une bonne fois pour toute.

Toujours selon le média cité plus haut, une fois les résultats connus, c'est la EFL qui décidera s'il y a ou non des montées et des descentes entre les deux divisions.