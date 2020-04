Vers un échange De Ligt-Pogba ?

Le prochain mercato estival pourrait être marqué par la forte crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus, et les opérations pourraient être bouclées pour des sommes inférieures à ce qu'il se faisait lors des dernières périodes de transferts.

Le départ de Paul Pogba de Manchester United fera certainement la Une des journaux, et le Français a deux options préférentielles : la Juventus ou le Real Madrid. Le milieu de terrain rêve de travailler avec Zidane, mais ne serait pas contre un retour à Turin.

D'autre part, Solskjaer aime le profil du défenseur central Matthijs de Ligt, selon 'ESPN'. Le Néerlandais semble avoir du mal à s'adapter au football italien.

En ce sens, 'The Sun' et 'Sport' évoquent un possible échange entre United et la Juventus, bien que les Bianconeri pourraient demander une somme d'argent supplémentaire pour un joueur qui leur aura coûté 85 millions d'euros à l'été 2019.

Reste à savoir le prix fixé par United pour un Paul Pogba à qui il ne resterait plus qu'une année de contrat et qui, à cause de blessures à répétition, vit une saison blanche ou presque.

Quoi qu'il en soit, cette opération pourrait satisfaire les deux parties, bien que d'autres paramètres entreront en jeu.