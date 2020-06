Vers un retour imminent de Guardiola au BarÃ§a ?

Ce n'est pas nouveau. Les supporters culés rêvent du retour de Guardiola depuis le jour de son départ. Et à chaque échec de l'équipe, la rumeur prend de l'ampleur. Selon la presse anglaise, deux facteurs pourraient faciliter son retour : la crise au sein du FC Barcelone, et la sanction de l'UEFA à l'encontre de Manchester City, qui sera surement privé de la Ligue des champions durant les deux prochaines années.

Le FC Barcelone a une fois de plus été tenu en échec, cette fois-ci, sur la pelouse du Celta Vigo, et en cas de victoire du Real Madrid ce dimanche, le Barça pourrait dire au revoir au titre. Après le match nul, le 'Daily Express' a fait de sa Une, le possible retour de Guardiola au Camp Nou.

Pep Guardiola n'a plus qu'une année de contrat avec son équipe. Les négociations sur son avenir, rappelle 'Express', auront lieu à la fin de la saison. Une fois que le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) aura rendu sa décision.

Encore selon la source, le FC Barcelone compte profiter de cette situation pour rapatrier son légendaire entraîneur, avec qui, il a remporté 14 titres en quatre saisons. Il a emmené le club catalan au sommet du football entre 2008 et 2012.

Pour rappel, depuis son départ en 2012, Guardiola n'a jamais remporté la Coupe aux grandes oreilles, cependant, il a toujours triomphé avec le Bayern et Manchester City dans les compétitions nationales.