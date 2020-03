Vers une perte de 4 milliards dans les grands championnats

D'après une étude réalisée par le cabinet d'experts comptables KPMG, les cinq principales grandes ligues de football en Europe risquent un manque à gagner de près de 4 milliards d'euros en raison de la crise induite par le coronavirus.

La Premier League devrait payer le plus lourd tribut. Le manque à gagner est en effet estimé à 1,1 ou 1,2 milliard d'euros dans le championnat anglais.

La Liga en Espagne passerait à côté de 650 ou 750 millions d'euros, la Série A, en Italie, entre 550 et 650 millions d'euros et la Ligue 1 entre 300 et 400 millions d'euros selon cette analyse.

"La perte la plus importante concerne les droits de diffusion, c'est en général la moitié du manque à gagner", a indiqué l'analyste Paul Adriani. "Il y a aussi des contrats sponsoring liés aux performances avec des bonus à la clé en cas de qualification et même d'ailleurs des amendes en cas de relégation.", a ajouté l'expert dans des propos relayés par 'Belga'.