Vers une troisième période de transferts ?

Alors que le mercato estival pourrait être frappé de plein fouet par la crise sanitaire liée par le coronavirus, la FIFA pourrait exceptionnellement mettre en place une troisième fenêtre de transferts.

En effet, comme le rapporte 'L'équipe', citant James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, qui s'en expliqué sur la chaîne 'ARD'.

"Nous pourrions voir l'ouverture d'une troisième fenêtre de transferts", a-t-il affirmé Kitching dans le programme 'Sportschau', expliquant que le FIFA pourrait se montrer davantage flexible pour s'adapter au nouveau calendrier européen.

Pour rappel, il y a pour le moment deux périodes de transferts : entre le 1er juillet et la début septembre et entre le 1er janvier et le 31 janvier.