Victoire de Galatasaray grâce à Falcao

Radamel Falcao a encore été un protagoniste de la victoire de Galatasaray face à Basaksehir Istanbul ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée du championnat turc.

L'attaquant colombien a transformé un penalty à la douxième minute, concédé par Demba Ba, fautif d'une main dans la surface de réparation.

Il s'agit du troisième but de Falcao cette saison qui démarre sur des chapeaux de roue. Le second but a été inscrit par un autre ex-pensionnaire de Ligue 1, Younes Belhanda.

À quelques minutes de la fin, le Colombien a cédé sa place à Mbaye Diagne.