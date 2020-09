Victoire de prestige pour Liverpool à Stamford Bridge

Sur la pelouse de Stamford Bridge ce dimanche se jouait une rencontre entre le champion d'Angleterre en titre, et l'équipe du Big Six qui n'a cessé de faire parler d'elle cet été pour son recrutement : Chelsea.

Jürgen Klopp et Frank Lampard avaient déjà lancé la rencontre en conférences de presse quelques jours auparavant, mais c'est finalement Liverpool qui s'est imposé pour ce premier gros choc de la saison.

En première période, malgré un timide rythme entre les deux équipes, les occasions ont été réparties entre Blues et Reds. Timo Werner, de plus en plus à l'aise, a souvent tenté mais a aussi souvent buté sur Fabinho, défenseur central pour l'occasion.

Mais les frappes de Wijnaldum (12e), de Salah (14e) ou celle de Werner (32e) n'atteignent pas les filets. Et la malchance s'abat sur les Blues juste avant la mi-temps, après une vilaine faute de Christensen sur Mané.

Positionné en tant que dernier défenseur, le Danois plaque Mané au niveau du cou et se fait expulser d'un carton rouge par l'arbitre. Une infériorité numérique qui coûtera cher aux hommes de Lampard en seconde période.

C'est seulement cinq minutes après la reprise du match que Sadio Mané ouvre le score. Servi par Roberto Firmino dans la surface, le Sénégalais envoie le ballon dans les cages de Kepa d'une jolie tête croisée.

Un Kepa parfois fébrile, qui commet une boulette quatre minutes après l'ouverture du score des Reds. Le gardien se trompe et voit sa passe être interceptée par Sadio Mané, qui n'avait plus qu'à envoyer le ballon dans les cages de l'Espagnol.

Pourtant, Chelsea a eu une opportunité de réduire le score à la 75e minute. Thiago Alcantara, entré en jeu à la mi-temps pour ses débuts en Premier League, commet une faute dans la surface sur Timo Werner. Oui mais... Alisson arrête le tir de Jorginho. Premier penalty arrêté pour Alisson en Premier League, et premier penalty manqué pour Jorginho (sur huit) avec Chelsea. Décidement.

Malgré plusieurs tentatives de la part des deux équipes par la suite, le score en reste là. Une victoire d'autorité de Liverpool face à l'un de ses plus grands adversaires de la saison, et un Chelsea qui a encore beaucoup de travail à faire malgré ses recrues.