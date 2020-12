Víctor Font rallie à sa cause un ancien candidat à la présidence du Barça

Le pré-candidat Victor Font a annoncé que Jordi Majó (Mataró, 1950), candidat à la présidence du FC Barcelone en 2003 et pré-candidat en 2015, fera partie de son conseil d'administration s'il remporte les élections du 24 janvier 2021.

"Après avoir songé à présenter ma propre pré-candidature et parlé à la plupart des autres pré-candidats, j'ai décidé de me mettre à la disposition de Font car il a construit un projet solide, avec une grande cohérence et une équipe puissante", a déclaré Majó, qui travaillerait dans le domaine économique, commercial et institutionnel au sein du club.

Dans sa pré-candidature en 2015, qui n'a pas passé la cap des signatures, Majó a fait des propositions telles que la mise en place du vote électronique (une des demandes de Font) et a mis sur la table des signatures possibles comme Pau Gasol en tant que joueur ou Michael Laudrup en tant que directeur sportif.