Vidal à l'OM ? Son agent répond à la rumeur

L'agent du milieu de terrain de l'Inter Arturo Vidal a affirmé qu'il y avait eu plusieurs offres pour son client, ce à quoi il a répondu que ce dernier n'avait pas l'intention de quitter San Siro.

L'international chilien a été très sollicité par Antonio Conte depuis son arrivée de Barcelone, ayant participé à 30 rencontres dans toutes les compétitions jusqu'à présent en 2020-2021. Seulement, il se trouve actuellement à l'écart après avoir subi une opération au genou, ce qui lui laisse le temps de penser à son avenir. Son agent, cependant, insiste sur le fait qu'il n'ira nulle part.

S'adressant à 'La Gazzetta dello Sport', Fernando Felicevich a déclaré : "Il est normal qu'il y ait des offres pour quelqu'un de son niveau, mais il reste à l'Inter".

Vidal veut conquérir la C1 avec l'Inter

L'Inter occupe actuellement en tête de la Serie A, avec six points d'avance sur son voisin de l'AC Milan,et avec un match de plus à jouer.

Les 'Nerazzurri' se dirigent vers la conquête de leur premier 'Scudetto' depuis 2010 et Vidal aurait espère que ça sera le premier trophée d'une longue série avec la formation lombarde. "[Vidal] veut le 'Scudetto' maintenant, puis la Ligue des champions la saison prochaine", a ajouté le représentant à propos des aspirations du joueur de 33 ans.

Lorsqu'on l'a interrogé à propos de l'avancé de la blessure de son client suite à son opération, Felicevich a lâché : "Il sera bientôt de retour sur le terrain."

L'Inter aurait bon espoir de voir Vidal reprendre l'entrainement avec l'équipe première à la mi-avril, ce qui signifie qu'il pourrait participer au choc de championnat contre le Napoli. Avant cela, les 'Nerazzurri' affronteront successivement Bologne, Sassuolo et Cagliari.