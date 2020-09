Vidal crée dejà la polémique à Milan

Ancien joueur du FC Barcelone, l'Inter Milan vient d'annoncer la signature d'Arturo Vidal, 33 ans, qui fait son retour sur les terres italiennes.

Passé par la Juventus de Turin entre 2011 et 2015, son arrivée à Milan n'est pas apprécié de tous. Comme souvent, les fans les plus extrèmes des clubs italiens refusent que leurs joueurs aient eu une histoire ailleurs en Italie. Encore plus lorsque le joueur en question a sur son corps des tatouages en hommage à ces années de gloire. Pour certains, c'est même une trahison.

Arturo Vidal va devoir faire ses preuves sur le terrain, si il veut gagner l'affection de tous les supporters milanais.