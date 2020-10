Vidal et Sanchez en quarantaine

L'Inter Milan a annoncé ce mercredi qu'Achraf Hakimi avait été testé positif au coronavirus avant le match contre le Borussia Monchengladbach.

Sans Hakimi, le match s'est déroulé sans encombres et les deux clubs sont repartis avec un point chacun, pour ce premier match de Ligue des Champions.

Mais selon Rodigro Sepulveda, journalsite de 'MEGA', l'Inter compte prendre des précautions et placer en quarantaine les joueurs qui auraient été en contact avec Achraf, et notamment Arturo Vidal et Alexis Sanchez.

Cette période de quarantaine, si elle est confirmée par le club, pourrait les empêcher de participer au prochain match contre le Genoa.