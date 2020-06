"Je veux me sentir important à Barcelone"

Arturo Vidal est heureux de rester à Barcelone tant qu'il se sent important au club, malgré les rumeurs de retrouvailles avec l'Inter Milan d'Antonio Conte.

Le milieu de terrain veut aider le Barça à conserver son titre en Liga après la suspension de la saison imposée par les coronavirus. Vidal a eu 33 ans pendant la coupure en question et bien qu'il ait fait 31 apparitions durant cette campagne 2019-2020, il ne fait pas partie des premiers choix de l'entraineur. On ne lui a d'ailleurs accordé que huit titularisations.

L'international chilien se sent bien dans la ville catalane mais il admet que le temps de jeu - et plus particulièrement son manque - dictera son avenir en Espagne au-delà de la fin de la campagne 2019-2020. "Il reste deux mois [de la saison]. Mais je veux me sentir important et, sinon, je dois faire attention à ma carrière", a déclaré Vidal dans une interview à 'El Periodico'. "A Barcelone, c'est spectaculaire, ma famille est heureuse et j'ai de très bons coéquipiers. J'aime jouer, et j'aime me sentir important. Je ne demande pas à participer à tous les matches, mais ceux qui sont essentiels, ceux qui aident à gagner des titres."

L'Inter a été cité comme une possible destination pour Vidal. Et s'il prend la direction de Milan, le double vainqueur de la Copa America y retrouverait son ancien coach à la Juventus, en l'occurrence Antonio Conte. "Nous avons une très bonne relation", a-t-il déclaré à propos de Conte, qui a mené la Juve à trois titres de Serie A successifs pendant son règne. "Il sait que je suis un gagnant, et qu'il peut me faire confiance. C'est ce que je veux ici [à Barcelone]. Que les gens aient confiance [en moi], il nous reste deux mois et j'espère avoir cette confiance."