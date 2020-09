Vidal pourrait passer sa visite médicale à l'Inter lundi

Le futur d'Arturo Vidal semble se dessiner en Italie, depuis plusieurs semaines il est annoncé avec insistance du côté de l'Inter Milan.

'RAC-1' a insinué qu'il pourrait s'envoler ce samedi à Milan pour conclure son transfert, mais la dernière image 'relax' qu'il a laissé transparaître indique aue son voyage sera quelque peu retardé.

En Italie on annonce sa visite médicale ce lundi à l'Inter Milan et sa présentation dans la foulée. 'AS' évpque uncontrat à hauteur de 6 millions d'euros nets par saison pour le milieu de terrain.

Au BarÇa, Vidal aura disputé 96 matchs pour 11 buts et 11 passes décisives. Un rendement plutôt satisfaisant pour un milieu à vocation défensive.