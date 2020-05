Vidal répond à un 'hater' : "Continue de dessiner, sale clown'

Arturo Vidal est resté quatre saisons au Bayer Leverkusen et a été un joueur important pour le club allemand. Il a joué 144 matches et a inscrit 21 buts, et il n'a pas aimé être placé en-dessous de Charles Aránguiz.

Les supporters du Bayer ont élu son compatriote le meilleur joueur de l'histoire et un hater a parlé de Vidal, aujourd'hui au Barça. "Charles est le véritable Roi, toi un clown, rien de plus."

Cela n'a pas plu à Vidal, qui lui a répondu sans hésiter : "Continue de dessiner, sale clown".