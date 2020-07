Arteta heureux pour l'exemplaire Lacazette

Remplaçant au coup d'envoi face à Wolverhampton, Alexandre Lacazette n'a pas déçu pour son entrée en jeu. Auteur du second but des Gunners, l'ancien de l'Olympique Lyonnais a inscrit son premier but de la reprise de la Premier League, son huitième de la saison. Une juste récompense selon Mikel Arteta.

En effet, en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur d'Arsenal a félicité son attaquant pour ce but, et a salué son état d'esprit irréprochable : "Il en avait vraiment besoin. Quand je lui ai demandé d'entrer en jeu, en trois secondes il était prêt à sauter sur le terrain. Et quand vous faites ça, ce genre de choses arrivent."

"Il a fait un bon déplacement, un bon contrôle et il a bien conclu. On doit lui donner plus d'opportunités pour qu'il puisse le reproduire. Mais je suis content pour lui parce qu'il le mérite compte tenu de sa manière de s'entraîner et de jouer tous les jours", a ainsi ajouté Mikel Arteta. Le début d'une série ?