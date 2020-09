VIDÉO : Ceballos et Nketiah en viennent aux mains lors de l'échauffement

Alors qu'ils participaient à un toro avant le match entre Arsenal et Fulham, Ceballos et Nketiah ont été les deux acteurs d'un échange tendu, laissant leurs coéquipiers stupéfaits.

Les caméras de 'BTSport' ont enregistré la scène, après une première intervention appuyée de Ceballos sur Nketiah et alors que le jeu reprend, les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers.

Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux