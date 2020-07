Fille ou garçon ? Kane apprend la nouvelle… avec un ballon !

Déjà papa de deux jeunes filles, Ivy Jane et Vivienne Jane, Harry Kane attend un autre enfant. Et ce lundi, l’attaquant de Tottenham a enfin pu mettre fin au suspense concernant le sexe du bébé…

Pour cela, le Britannique a organisé une fête… par visio-conférence. En effet, tous ses proches ont pu assister à la scène par caméras interposées, et ils n’ont rien raté du tir au but victorieux.

Car oui, pour découvrir la bonne nouvelle, Kane a dû tirer un penalty. Un ballon avait été placé sous la barre transversale, avec un principe simple : il suffit de taper dans le cuir, et de la poudre en sortira. Si elle est bleue, c’est un garçon, si elle est rose, c’est une fille.

Spoiler si vous n’avez pas regardé la vidéo ci-dessus : c’est un garçon ! La poudre bleue a jailli, et l’international anglais semble ravi de l’apprendre ! Félicitations aux parents.

We are having a Boy pic.twitter.com/F91i1TniDT