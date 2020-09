VIDEO: Les premiers dribbles de Brahim avec le Milan (amical)

Brahim Diaz a effectué ses grands débuts avec le Milan AC. Lors d'un match amical contre l'AC Monza (Serie B), l'attaquant est entré en jeu à la 71e minute, lui permettant de s'illustrer à plusieurs reprises.

Sur ses réseaux sociaux, le club du Milan AC s'est vanté des débuts réussis de la jeune pépite prêtée par le Real Madrid.

Sur la droite de la surface de réparation, l'ancien joueur de Manchester City s'est illustré en enchainant crochets et feintes avant d'adresser un centre dangereux à destination de ses coéquipiers.

A first glimpse of @Brahim Díaz in action



I primi movimenti, le prime giocate: Brahim Díaz si presenta così a San Siro #MilanMonza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/rKOFpGh9YW