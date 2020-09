VIDEO : Les premiers mots de Perisic pour son retour à l'Inter

Parti en prêt au Bayern Munich pour retrouver du temps de jeu, Ivan Perisic revient avec dans ses valises trois trophées majeurs, et beaucoup de bons souvenirs : "L'année dernière était incroyable, on a gagné trois titres avec un groupe formidable. Au début, c'était plus compliqué, j'avais quelques problèmes avec l'entraineur, et je me suis blessé en février. Mais nous avons réussi à passer au-dessus de ça. C´était une très bonne année mais je suis content de revenir ici. Le groupe est motivé et ambitieux."