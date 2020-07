Rodgers a totalement confiance en Tielemans

Indésirable à l'AS Monaco, Youri Tielemans est nettement plus performant depuis son transfert du côté de Leicester City. Très utilisé par Brendan Rodgers chez les Foxes, le Belge a coûté pas moins de 45 millions d'euros au club anglais. Une somme conséquente, qu'il parviendra à justifier selon son entraîneur.

"C'est le Championnat le plus relevé du monde. C'est un défi pour quiconque arrive dans ce Championnat. Tielemans est arrivé ici et a dû découvrir un nouvel environnement avec sa famille, il a dû répondre vite aux exigences de la Premier League qui est un Championnat long et difficile pour les jeunes joueurs qui viennent d'Europe", a en effet déclaré Brendan Rodgers en conférence de presse, avant le déplacement de Leicester à Everton, mercredi soir.

"Je n'ai aucun doute sur les talents de Youri et je suis persuadé qu'il va continuer à montrer sur le long terme pourquoi nous avons investi autant d'argent sur le jeune joueur de haut niveau qu'il est", a ensuite ajouté le technicien. Une confiance qui ne manquera pas de faire plaisir au principal intéressé.