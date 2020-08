Stefan Schwarz, ancien joueur du Benfica et ex-international suèdois, a déclaré sur Facebook qu'il verrait son compatriote terminer sa carrière au Benfica.

"Viens au Benfica ! Qui n'aimerait pas voir Zlatan terminer sa carrière au Benfica ? Terminer avec style. Viens, profite, et laisse les portugais apprécier tes capacités. Même pour une année."

Avant de poursuivre : "Je veux voir deux têtus (Jorge Jesus et Zlatan) ensemble et qui veulent toujours donner le maximum. Voilà mon souhait. Est-ce possible ?" On se le demande.