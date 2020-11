Villarreal compte bien poursuivre sa belle série contre la Real Sociedad

Les hommes d'Unai Emery ont fait leurs valises. Villarreal affronte la Real Sociedad au Pays basque.

Villarreal a le sourire quand ils se remémorent leurs derniers matches contre les "txuri urdin" dans leur stade. Les jaunes ont en effet triomphé dans quatre des cinq matches.

L'équipe de Javi Calleja s'est imposée 2-1 lors de la 19e journée la saison dernière, malgré la contre-attaque rapide de William José à la 20e minute de jeu, qui a donné l'avantage aux locaux.

La Real a maintenu la pression, mais un pénalty très net concédé par Zubeldia sur Chukwuweze a permis à Manu Trigueros d'égaliser et de se créer une vague d'occasions des deux équipes, dont un tir de Merino sur la barre et un but de Santi Cazorla pour les visiteurs validé par la VAR.

Dans ce match, ont joué pour les locaux Remiro : Zaldua, Zubeldia (Le Normand), Llorente, Monreal ; Guevara (Januzaj), Merino, Odegaard ; Portu, Willian José (Isak), Oyarzabal.

Pour les visiteurs, l'équipe était composée d'Asenjo ; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Quintillá (Alberto Moreno) ; Anguissa, Manu Trigueros, Iborra, Moi Gómez (Cazorla) ; Chukwueze (Peña), Gerard Moreno.

La visite de la Real Sociedad est traditionnellement l'une des sorties les plus propices pour Villarreal en Liga, et ce fut la neuvième victoire du club en dix-sept matches chez les Basques.

L'historique est complété par cinq nuls et seulement trois victoires pour la Real, dont la dernière remonte à la saison 2017-18, où elle s'est imposée 3-0 grâce à des buts de William José, Xabi Prieto et Juanmi.