Villarreal confirme le dÃ©part de Santi Cazorla

Villarreal a confirmé ce samedi que Santi Cazorla quitterait ses rangs et que Bruno Soriano devait prendre sa retraite après le choc de dimanche avec Elbar.

Cazorla a eu un impact important lors de son troisième passage avec le sous-marin jaune depuis son retour en 2018 après une grave blessure au tendon d'Achille. Le meneur de jeu de 35 ans, qui n'a pas joué pendant 636 jours avant son retour il y a deux ans, a marqué 11 buts et fourni neuf passes décisives dans l'élite espagnole cette saison. Il disputera son dernier match pour le club ce week-end. Il devrait ensuite rejoindre la formation qatarie d'Al Sadd, entraînée par l'ancien capitaine de Barcelone Xavi.

Il a aussi été dit dernièrement que Cazorla pourrait assumer un rôle d'entraîneur avec Arsenal, mais un passage au Qatar semble plus probable pour un joueur qui a retrouvé la sélection ibérique l'année dernière et qui pourrait encore avoir l'ambition de jouer l'Euro.

Cazorla a déclaré à Villarreal TV avant sa dernière apparition: "Villarreal m'a tout donné. Quand j'avais 18 ans, ils m'ont donné toute leur confiance. Un gars d'Oviedo qui était inconnu presque pour tout le monde."

L'ancien international espagnol a rejoint Villarreal à l'adolescence en provenance du Real Oviedo et est revenu du côté de Castellon en 2007 après une courte période avec le Recreativo. Ses excellentes performances ont fait de lui un habitué de la Roja. Cazorla faisant partie des joueurs qui ont soulevé les Championnats d'Europe 2008 et 2012, et ont également attiré l'attention d'autres clubs, avec un transfert à Malaga et une expérience aussi à Arsenal à partir de 2012.