Villarreal en passe de se qualifier pour les 16e de finale de l'Europa League

L'équipe d'Unai Emery mène le Groupe I avec neuf points, suivie du Maccabi avec six, de Sivasspor en troisième position avec trois points et de Qarabag avec zéro point.

Une victoire espagnole en Israël porterait les jaunes à 12 points et ils ne pourraient donc pas être rejoints par le Maccabi et par au moins une des autres équipes du groupe, Sivasspor et Qarabag, qui s'affrontent dans l'autre match de la journée.

Si toutefois Villarreal faisait match nul, l'équipe compterait 10 points et le Maccabi 7, et à deux journées de la fin, rien n'est fait.

Dans ce dernier cas, cependant, s'ils obtiennent un point, ils pourraient atteindre le tour suivant à condition que Sivasspor et Qarabag fassent également match nul dans l'autre match.