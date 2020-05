Villarreal passe Ã  son tour les tests du Covid-19 avant la reprise des entraÃ®nements

Les joueurs et le staff techinique de Villarreal on commencé ce mardi à passer les tests pour détecter le coronavirus et espère pouvoir terminer tout au long de la journée. Le club a annoncé que tout l'effectif sera testé au centre d'entraînement.

Les joueurs seront de retour ce mercredi, afin de passer la traditionnelle visite médiale, avant la reprise des entraînements. À noter que les sessions seront individuelles dans un premier temps.

Les employés du club espagnols ont déjà passé des tests il y a six semaines. Aucun membre n'avait été testé positif au coronavirus.