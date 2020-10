Villarreal gagne contre le FC Valence

Il y avait une belle affiche de Liga, pour le compte de cette 6e journée de championnat. Villarreal accueillait Valence dans un derby de la région, mais surtout, un choc entre équipes qui ont connu des sorts différents cet été. Si les Ches se sont affaiblis, perdant de nombreux cadres et ne recrutant personne, le Sous-Marin Jaune a récupéré deux éléments majeurs de son rival du jour : Dani Parejo et Francis Coquelin, ce dernier étant cependant blessé. Des départs qui ont fait polémique, et qui le feront encore plus après cette victoire 2-1.

C'est d'ailleurs un ancien de Mestalla, Paco Alcacer, qui mettait l'équipe d'Unai Emery devant rapidement, sur penalty (1-0, 6e). Les Jaunes manquaient plusieurs occasions, mais Gonçalo Guedes lui, ne se loupait pas, avec une belle frappe de l'extérieur de la surface (1-1, 37e). Mais en deuxième période, un autre ancien de Valence, Dani Parejo, remettait son équipe devant d'une superbe tentative de l'extérieur, qui a touché la barre avant de se loger au fond (2-1, 69e). Villarreal prend la tête du championnat, alors que Valence est douzième.