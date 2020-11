Villarreal sur sa meilleure série depuis 4 ans

Avec le match nul de samedi obtenu contre le Real Madrid, Villarreal en est désormais à dix matches sans défaite toutes compétitions confondues (Liga et Europa League), ce qui ne s'était pas produit depuis quatre ans.

La dernière défaite d'Unai Emery remonte au 27 septembre, lorsqu'il s'est incliné 4-0 face au FC Barcelone au Camp Nou. Depuis, la formation castillane a aligné sept victoires (quatre en Liga et trois en Europa League) et trois nuls.

En Liga, Villarreal a battu Alavés, Valence et Valladolid à domicile et Getafe à l'extérieur. En Europa League, les jaunes se sont défaits de Sivasspor et du Maccabi à La Cerámica et de Qarabag à l'extérieur. L'équipe d'Unai Emery est allée obtenir le point du match nul à Cadix et à l'Atlético de Madrid et à domicile face au Real Madrid.

La précédente série de matches sans défaite n'était pas de dix, mais de onze, avec Fran Escribá sur le banc, lors de la première partie de saison 2016-17, où il a obtenu six victoires et cinq nuls en neuf matches de championnat (six victoires et trois nuls) et deux matches d'Europa League (deux nuls).