Villas-Boas a refusé une offre de Newcastle

Selon le quotidien français 'L'Equipe' ce jeudi, Andre Villas-Boas fait partie des managers que Newcastle envisageraient de recruter si le changement de propriété se confirme.

Mais le journal sportif croit savoir que l’actuel coach de l’OM aurait décliné l’offre pour le moment.

Celle-ci lui permettait notamment de toucher un salaire beaucoup plus important que celui qu’il perçoit actuellement à l’OM.

Dans son édition du jour, 'L'Equipe' en dit plus sur la situation, expliquant que Villas-Boas, encore sous contrat actuellement pour un an, "n'a pas démissionné et n'a pas l'intention de le faire".

Le quotidien précise que AVB "ne digère pas la tournure des événements (...) Il se voyait encore à l'OM".

De là, même, à récemment refuser, un très gros contrat venant de Newcastle.