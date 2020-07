Villas-Boas attend Leonardo Balerdi

C'est un secret de polichinelle : André Villas-Boas veut s'offrir les services de Leonardo Balerdi pour la prochaine saison, mais les négociations n'avancent pas...

Ce dimanche, Marseille a fait son retour sur les terrains, l'équipe s'est largement imposée sur le score de 5 à 1 contre le FC Pinzgau. Après la rencontre, AVB a fait le point sur le dossier Leonardo Balerdi.

"Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund (pour l'instant). On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente", a déclaré le Portugais dans des propos rapportés par 'La Provence'.

L'Argentin évolue à Dortmund depuis l'an dernier, toutefois, il n'a pas joué beaucoup cette saison sous les couleurs du Borussia.