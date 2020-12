Villas-Boas avoue s’être trompé sur Luis Henrique

L’été dernier, et alors qu’ils cherchaient un nouvel avant-centre, les responsables olympiens avaient jeté leur dévolu sur Luis Henrique, le joueur de Botafogo. Un choix étonnant dans la mesure où ce dernier n’est pas un véritable neuf de métier. André Villas-Boas, le coach de l’équipe, s’en est rendu compte au bout de trois mois. Et il a reconnu que si c’était à refaire, il aurait peut-être misé sur un autre élément.

Villas-Boas reconnait une erreur de casting

"On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position, a indiqué l’entraineur lusitanien. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça."

Avant de miser sur Luis Henrique, Marseille avait notamment convoité El Bilal Touré (18 ans, Reims), José Juan Macias (Chivas Guadalajara), Darwin Nuñez (Almeria) et le Colombien Luis Suarez (23 ans, Grenade), mais sans résultat. En raison de sa surface financière réduite, l'OM a donc opté finalement sur le jeune brésilien. C’est Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif, qui a eu cette idée et ce fut ensuite approuvé par Franck McCourt, le président.

Cette acquisition avait couté 8M€ aux Olympiens. Un investissement assez couteux pour un joueur de 18 ans et qui ne comptait qu’une vingtaine apparitions en professionnel. Pour rappel, il s’était engagé jusqu’en 2025 avec les vice-champions de France.

Luis Henrique tarde à éclore

Luis Henrique n’a pu jusqu’ici faire que quatre apparitions avec l’équipe marseillaise, dont une comme titulaire. Son total de jeu global est de 101 minutes. Il avait été aligné d’entrée lors d’un match de C1 contre Porto, mais il ne s’est guère mis en avant. Il reste par ailleurs sans le moindre geste réussi sous ses nouvelles couleurs.

Florian Thauvin et Dimitri Payet sont actuellement les deux meilleurs buteurs phocéens cette saison, avec quatre buts chacun. Les deux neuf de l’équipe, en l’occurrence Dario Benedetto et Valere Germain, ne comptent pas plus d’un but chacun.