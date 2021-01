Villas-Boas "demande pardon" aux supporters et oublie le titre

La tête des mauvais jours pour André Villas-Boas après la défaite surprise de l’Olympique de Marseille face à Nîmes (1-2), lanterne rouge avant le coup d’envoi ce samedi. Attendu en conférence de presse, le technicien portugais a un peu tardé, lui qui s’est attardé dans le vestiaire pour parler aux joueurs.

Selon Karim Attab, journaliste pour Maritima Médias, AVB a évoqué sa déception auprès de ses joueurs, tant au niveau du jeu qu’au niveau de l’état d’esprit, avant de leur donner rendez-vous à plus tard pour une nouvelle discussion. De quoi expliquer son retard en conférence de presse, où il a immédiatement adressé un message aux supporters.

"Pardon aux supporters, a d’abord déclaré AVB, le visage marqué. C'est une défaite qui est très lourde, avec la série de points qu'on perd... les supporters doivent avoir beaucoup de patience. On risque de perdre le train des équipes en haut du classement. Pas trop d'envie, pas un bon état d'esprit, je ne suis pas très content. Je suis très déçu, je ne reconnais pas cette équipe."

Adieu le titre ?

Les supporters ne l’ont pas non plus reconnue. Même constat pour Alvaro Gonzalez, qui a poussé un énorme coup de gueule après le coup de sifflet final. L’OM n’avait envie de rien aujourd’hui, et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Alors que le titre était encore envisageable il y a quelques semaines, les Olympiens comptent désormais provisoirement sept points et un match de retard sur le podium.