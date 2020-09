Villas-Boas détruit le PSG après la victoire de l'OM

D'humeur taquine en conférence de presse d'après-match ce dimanche après le Classique, André Villas-Boas a évoqué Thomas Tuchel et leur échange en fin de rencontre.

Il a d'abord ironisé sur leur discussion : "Ce qu'on s'est dit ? Des insultes normales... tu es une merde, toi tu es une merde" a d'abord plaisanté le technicien portugais.

Il a ensuite ajouté : " Tuchel m'a dit 'tu devrais jouer au loto' je lui ai répondu 'tu as joué au loto après l'Atalanta ?' ", une référence à la victoire arrachée en quarts de Ligue des champions.

Mais il ne s'est pas arrêté là : "J'ai un grand respect pour lui hein, j'apprécie ce qu'il fait. Évidemment le PSG n'attend plus qu'une coupe et c'est la Ligue des champions. Mais tu ne peux pas dépenser 1 milliard et demi d'euros et ne pas la gagner", a poursuivi l'entraîneur phocéen.

Effectivement à ce jour, en France la seule Ligue des champions se trouve à Marseille.