Villas-Boas donne son avis sur le FC Metz

Ce samedi à 21h, l'Olympique de Marseille reçoit le FC Metz en Ligue 1. Avant ce match, André Villas-Boas s'est exprimé en conférence de presse et a notamment évoqué son futur adversaire.

"Metz, contre les gros, ils ont joué à cinq derrière. Contre Lille et Paris, ils n'ont pas mérité de perdre. À Paris, ils peuvent même gagner et pareil contre Lille. Ils ont changé de système en passant à quatre contre Reims, avec un début de match où ils ont bien joué. C'est une équipe intéressante. L'année dernière, on avait fait match nul avec eux, mais avec le pénalty arrêté par Yohann (Pelé) en première mi-temps. C'est une équipe que j'apprécie, qui joue bien au ballon et qui a de bons joueurs. Niane est en forme. Il avait déjà montré de belles qualités l'année dernière, mais Diallo était là, et il était performant lui aussi. On n'est pas sûr de ce qu'ils feront au niveau du système. Ils peuvent se présenter à cinq, comme ils ont fait contre les gros lors des deux derniers matchs, ou continuer à se donner de la confiance à l'équipe en jouant à quatre, après la victoire contre Reims."

Après une défaite face à Saint-Etienne et un nul face à Lille, l'OM aura à coeur de retrouver le goût de la victoire.