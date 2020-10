Villas-Boas explique pourquoi il n’a pas prolongé à Marseille

Annoncé sur le départ l’été dernier, André Villas-Boas a choisi de rester à Marseille, mais sans signer de nouveau contrat. Un choix surprenant, que certains ont critiqué, mais que l’intéressé assume parfaitement.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, il a éclairé les supporters olympiens sur sa position. "Je l’ai dit à McCourt Si je suis un autre entraineur, je prends les 3 ans de contrat que tu m’offres et je me fais virer au bout de deux semaines. Ce n’est pas comme ça que je vois les choses. De toute façons, on démarre une autre négociation, ou discussions plus précisément", a-t-il déclaré.

AVB a poursuivi en ajoutant que l’argent n’a jamais été un moteur dans sa carrière de coach : "Je peux vous dire que tout ce qui est sorti dans la presse concernant la quantité d’argent que j’ai pris à Chelsea ou à Tottenham, ce n’est pas vrai. Je me suis toujours entendu avec mes dirigeants. Ça a été le cas avec Tottenham notamment quand j’ai voulu partir."

L’entraineur marseillais a aussi révélé que son rêve était d’être le président de Porto en 2024. Mais, avant cela, il a un travail à finir avec la formation phocéenne : "Je tiens à rappeler que je suis le premier entraineur de Tottenham au niveau du ratio de victoires, le premier à Porto et le premier à Zénit. Et j’espère laisser une trace à Marseille. A l’OM, jusqu’à notre succès contre Paris, ça partait bien aussi…"