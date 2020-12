Villas-Boas ne veut pas (encore) parler de titre

Bonne opération pour l'Olympique de Marseille, en s'imposant hier face à Nîmes, l'OM remonte provisoirement à la deuxième du championnat à une unité du Paris Saint-Germain.

Si les Olympiens rencontrent des difficultés sur la scène européenne, ils montrent un tout autre visage en Ligue 1. Et la situation pourrait tourner en faveur de l'OM.

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace aujourd'hui en tant que leader à Montpellier, les hommes de Tuchel compteront deux matchs d'avance sur l'OM à l'issue de cette rencontre.

Toutefois, malgré un scénario qui pourrait lui être favorable, André Villas-Boas ne veut pas se précipiter.

"C’est trop tôt. On a un gros écart entre la qualité des effectifs. Entre le PSG et tous les autres. On va affronter Monaco et Rennes qui sont deux adversaires directs pour la qualification pour la Ligue des Champions. On veut être à côté du top quand on sera en mars, avril et mai. Je vous ai déjà expliqué qu’en mars avril et mai on n’a pas de confrontation avec des équipes qui ont les mêmes objectifs que nous. Là, je verrai où on en sera. Là, c’est trop tôt", a-t-il déclaré.

Le technicien portugais préfèrent regarder les matchs à venir : "Monaco et Rennes arrivent tout de suite, pour ce type de match, c’est important d’en sortir avec des points. Je trouve des équipes très bonnes et consistantes cette année comme Lille, Lyon, Monaco, qui montent en puissance, Montpellier. Rennes a perdu un peu de gaz, mais je les vois revenir. Ils ont de la qualité. Je vais regarder comment les choses seront en mars, en pensant à ce calendrier plus favorable et je donnerai un avis pour savoir si c’est possible ou non."