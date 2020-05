Villas-Boas pourrait finalement continuer à l’OM

Bonne nouvelle pour les supporters olympiens ! Alors que le divorce semblait consommé, André Villas-Boas serait désormais disposé à faire au moins une saison de plus avec l’Olympique de Marseille.

On prêtait à Villas-Boas l’intention de faire ses valises suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif. Le Portugais aurait lié son sort à celui de son ami espagnol. Cette issue ne serait désormais plus la tendance, d’après ce que rapporte 'Téléfoot'.

Le technicien lusitanien a-t-il été influencé par les propos tenus par son président, Jacques-Henry Eyraud. Durant le week-end, ce dernier a habilement mis la pression sur AVB en jouant sur la corde sensible, à savoir le lien qui existe entre lui et les fans. Un stratagème qui aurait manifestément porté ses fruits.

Villas-Boas est non seulement parti pour rester à l’OM, mais il pourrait même prolonger son contrat. Afin de lui montrer leur confiance et aussi la volonté d’étirer au plus loin leur collaboration, les responsables olympiens se seraient résolus à lui faire signer un nouveau bail. Affaire à suivre…

Pour rappel, avec Villas-Boas aux mannettes, l'OM a retrouvé le premier plan du football français cette saison, ainsi qu'une place en Ligue des Champions pour la première fois depuis sept ans.