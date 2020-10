Villas-Boas répond aux rumeurs Seri et Guendouzi

Après Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l'Olympique de Marseille prépare-t-il encore un coup ?

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a répondu aux rumeurs envoyant Jean-Michaël Seri (Fulham) et Mattéo Guendouzi (Arsenal) du côté de l'Orange Vélodrome.

«Seri ? Non (rires) ! Je ne cherche rien sauf si on a des propositions et des sorties. Et Guendouzi aussi, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, ce n'est pas vrai du tout», a lâché le Portugais.