Villas-Boas revient sur la victoire à Lorient

Ce samedi après le match, André Villas-Boas a dit : "C'est un très bon match de notre part, je suis très content. Dans un stade comme ça, avec le vent et la pluie, cela donne un petit avantage à ceux qui jouent à domicile. Mais on a maîtrisé le jeu. C'est une très bonne prestation collective, offensivement et défensivement. Il nous a manqué d'être un peu plus incisifs pour marquer plus tôt. C'est une très bonne victoire pour nous, une victoire méritée. Ça nous met à une place correcte dans le Championnat, et nos adversaires directs ont un calendrier difficile dans les prochaines semaines. J'espère que l'on pourra en profiter un peu pour avancer face à eux."

Avant d'ajouter : "Il a un peu de chance parce que le gardien laisse le ballon passer mais c'est plein d'opportunisme de sa part. Il a fait un très bon match, il va être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe dans quelques années. Malheureusement, Dario a raté sa grosse occasion de la tête mais c'est un match réussi pour lui aussi".