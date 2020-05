Villas-Boas veut jouer la Ligue des champions Ã  Marseille, mais avec des moyens

"Je veux faire la Ligue des champions à Marseille", assure André Villas-Boas, mais l'entraîneur veut être sûr que le club, surveillé par le fair play financier, aura les moyens, sinon "ce n'est pas la peine", a-t-il prévenu mardi sur 'RMC'.

"Je suis bien à Marseille, je ne cherche pas un autre club et d'autres options", a dit à la radio le technicien portugais, "mais je veux savoir à quel point on est dépendant économiquement", a-t-il ajouté.

"Si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n'est pas la peine", a-t-il prévenu.

'AVB' veut "comprendre si" le directeur sportif, Andoni Zubizarreta, et son adjoint, Albert Valentin, "ont toujours du pouvoir, moi comme eux on ne veut pas faire de la figuration. On veut du pouvoir pour exécuter les décisions", a-t-il insisté.

"C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances", a estimé Villas-Boas. Il a précisé qu'il savait que "les conditions (économiques) ne seront pas les meilleures" mais espérait "faire un mercato de qualité (...) pour être compétitifs".

Il reste un an de contrat à Villas-Boas qui, dès sa première saison, a ramené l'OM en Ligue des champions sept ans après sa dernière participation.

Son équipe a terminé deuxième au classement entériné par la Ligue de football (LFP) après l'arrêt de la saison dû à la pandémie de coronavirus.