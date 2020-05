Vinicius alimente l'incertitude autour de l'avenir de Mbappé

Vinicius est un joueur professionnel sur le terrain, mais hors du rectangle vers le Brésilien entretien également, malgré son jeune âge, des relations amicales avec des grands joueurs tels que Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé.

Le joueur du Read Madrid l'a de nouveau montré avec l'international tricolore, en répondant à l'une de ses publications postées sur son compte Instagram officiel. Vinicius a commenté la photo du joueur du PSG avec le symbole "top".

Un geste qui peut être interpreté comme un nouvel appel du pied des Madrilènes au jeune attaquant français.

En mai dernier, Kylian Mbappé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur espoir de la saison, mais surtout celui de meilleur joueur de Ligue 1, succédant à Neymar, son coéquipier au PSG.

Mais au moment des remerciements, le champion du monde français a envoyé un message.

"C'est un moment très important pour moi, je pense que j'arrive à un premier ou à un second tournant dans ma carrière", a commencé le Parisien, fier de remporter le titre de meilleur joueur de la saison.

"J'ai découvert énormément de choses ici et je sens que c'est le moment d'avoir plus de responsabilités", a lancé Mbappé. De nature ambitieux, il n'est pas rare de voir le Français demander toujours plus et de ne pas se reposer sur ses acquis.

Mais le joueur parisien ne s'est pas arrêté-là et est allé plus loin. "J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet."

S'il a souvent dit qu'il resterait bien au PSG la saison prochaine, cette dernière phrase n'était pas anodine.