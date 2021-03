Vinicius en feu, Haaland sous le charme !

Vinicius Junior a failli marquer l'un des buts de la saison mardi soir, dépassant une série de joueurs de l'Atalanta avant de mettre son tir juste à côté du poteau droit de Marco Sportiello, mais cela a provoqué une réaction positive de la part de ses coéquipiers du Real Madrid.

Le joueur de 20 ans a parfois été critiqué, mais un dribble comme celui qui a fait décoller tout le monde contre Atalanta a rappelé aux supporters madrilènes sa première saison dans la capitale espagnole.

En l'absence de supporters, les joueurs du Real Madrid dans les tribunes - les remplaçants et ceux qui n'étaient pas dans l'équipe - applaudissaient Vinicius en le voyant passer devant un joueur, puis un autre.

Casemiro ouvrait la voie avec ses cris, tandis que Sergio Ramos se jetait au sol après avoir vu que l'ailier brésilien était incapable de couronner le mouvement avec un but.

La mentalité de Vinicius ne fait aucun doute; il essaie toujours, encore et encore et encore. Il se soucie très peu de ce qu'on dit de lui et il sait très bien ce qu'il doit améliorer. Cela dit, une performance comme celle qu'il a réalisée contre l'Atalanta est une excellente nouvelle pour toutes les personnes impliquées au Real Madrid.

Ses coéquipiers savent qu'il a vécu des moments difficiles et c'est pourquoi ils voulaient le voir trouver le fond des filets. Fait intéressant, l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui est fortement lié au Real Madrid, a "liké" toutes les photos montrant Vinicius après le match.

Zinedine Zidane est conscient que le Vinicius vu contre Atalanta sera un atout pour le Real Madrid dans le reste de cette saison et à l'avenir, tandis que l'ancien prodige de Flamengo comprend qu'il doit maintenant suivre cela avec d'autres prestations de haut vol. "Je suis très dur et fort mentalement", a déclaré Vinicius.