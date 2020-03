Vinicius en profite pour dérober un record à Messi

Vinicius Junior est le grand héros de la soirée. Si le joueur brésilien avait réalisé une première période difficile, il a permis au Real Madrid de Zidane d'ouvrir le score contre le Barça.

Après 71 minutes de jeu, le Brésilien a trouvé la faille malgré l'aide de Gerard Piqué et a envoyé le ballon au fond des filets de Marc-André ter Stegen.

Le joueur brésilien est ainsi devenu le buteur le plus jeune de l'histoire du Clásico au XXIe siècle. Vinicius a marqué son but à l'âge de 19 ans et 233 jours.

Un record qu'il dérobe à un certain Leo Messi. En 2007, l'international argentin s'était attribué ce record en marquant un but contre le Real Madrid à l'âge de 19 ans et 259 jours. Passage de témoin.