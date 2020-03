Vinicius et Reinier sont deux des footballeurs brésiliens les plus prometteurs. Tous deux ont suivi un parcours similaire et, après s'être formé à Flamengo, ils ont débarqué au Real Madrid.

L'un des hommes qui connaît le mieux les deux perles est Carlos Noval, directeur du Mengao dans la section des transferts.

Le Brésilien est convaincu que les deux joueurs finiront par triompher et seront de grandes références dans l'équipe espagnole.

"Vinicius et Reinier ont tout pour être des grands joueurs de classe mondiale", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'AS'

Enfin, le membre de Flamengo a parlé des qualités et des vertus de deux footballeurs qui sont destinés à être des stars au Santiago Bernabeu.

"Vinicius était et reste unique. Je lui dis depuis son enfance de ne pas perdre son sang-froid. Même maintenant, je lui envoie des messages quand je pense qu'il en a besoin", a-t-il commencé par dire.

"Quant à Reinier, il est extrêmement froid et précis face au but. Il doit améliorer des choses normales comme l'intensité et la tactique, mais il est très complet et décisif."