La star du Real Madrid, Vinicius Junior, considère Neymar comme son "inspiration" lorsqu'il s'agit de vivre avec les critiques et de devenir un joueur important pour son club et son pays. À 20 ans, le Brésilien est considéré comme joueur très prometteur à Santiago Bernabeu mais peine à trouver ses marques au plus haut niveau. Le temps est un luxe que peu de gens ont dans le football moderne, et Vinicius a déjà été confronté à des problèmes au cours de sa courte carrière senior à ce jour.

Son manque de finition face au but lui a valu des critiques, les observateurs ayant plus d'attentes d'un jeune avec tant de potentiel. Il a été défendu par des personnalités comme Zinedine Zidane, avec une patience prête à se manifester chez un talent émergent aux ambitions élevées. Vinicius Jr pense qu'il peut devenir un homme clé pour Madrid et le Brésil, avec des leçons tirées de la star du Paris Saint-Germain, Neymar, et du chemin qu'il a emprunté pour atteindre le sommet par le passé.

"Certaines personnes n'aiment même pas Neymar", a souligné Vinicius à Yellow et Green Football lorsqu'il a été interrogé sur l'attention qu'il attire. "Je n'aime pas penser aux mauvais moments de ma carrière. Bien sûr, j'espère pouvoir rendre tous les Brésiliens amoureux de moi un jour. J'espère jouer à nouveau pour l'équipe nationale. Beaucoup de mes idoles sont dans cette équipe. Neymar est mon inspiration".

"J'ai travaillé sur pour être appelé avec le Brésil et j'espère rendre les gens heureux. Je veux jouer à la prochaine Coupe du monde", a ajouté l'ailier du Real Madrid. Vinicius a été appelé par le Brésil pour la première fois en février 2019. Une blessure malheureuse lui a privé l'opportunité de faire ses débuts lors de rencontres amicales face au Panama et à la République tchèque, l'entraîneur de la Seleçao, Tite, avait pourtant pour projet de le sélectionner pour la Copa America.

Une première apparition a finalement eu lieu contre le Pérou en septembre 2019, Vinicius Jr a fini cette saison en tant que titulaire régulier du Real Madrid et vainqueur de la Liga avec son club. Il est maintenant impatient de commencer la nouvelle saison, les Merengue étant prêts à se battre pour la défense de leur couronne de champion d'Espagne, avec pour commencer un voyage à la Real Sociedad le 20 septembre.