Vinicius Junior évoque le pire moment de sa jeune carrière

Vinicius Junior a publié un nouvel épisode de son documentaire sur Instagram et est revenu sur l'un des pires moments de sa carrière depuis son arrivée au Real Madrid.

Ce pire moment, selon lui, c'est sa blessure lors du huitième de finale de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam. Une blessure qui l'a privé de fin de saison, et de Copa América.

"Je jouais vraiment bien à ce moment là. J'ai donné une passe décisive lors du match aller. Je savais que j'étais un joueur important ce jour là, pour gagner et se qualifier pour le tour suivant. Alors que ça se termine sur une blessure... Je ne pleurais pas à cause de la douleur, mais parce que j'étais incapable de me relever et retourner jouer", a confié le joueur brésilien.

Vinicius s'est confié sur les changements de son équipe pendant sa blessure, dont l'arrivée de Zinedine Zidane : "Ensuite vous ne savez pas quand vous allez pouvoir revenir. Et puis vous revenez et le coach a changé, tout a changé, vous reprenez tout à zéro. Tout ce que vous aviez fait pendant la saison se termine inachevé, vous ne gagnez pas le titre, et vous ne pouvez pas aller en équipe nationale..."

Ému aux larmes, le joueur a par la suite demandé d'éteindre les caméras : "Coupez, coupez, c'est trop dur pour moi d'en parler."