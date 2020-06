Vinicius, un festival pour réclamer une place de titulaire

Depuis la reprise de la Liga, Vinicius Junior n'avait pas encore obtenu de titularisation. Rodrygo Goes avait été choisi contre Eibar, et Zidane avait opté à un milieu à quatre avec Benzema et Hazard en attaque contre Valence.

Ce n'est que contre la Real Sociedad que l'attaquant brésilien a pu obtenir une opportunité en tant que titulaire, occupant l'attaque des Merengue aux côtés de Karim Benzema et James Rodriguez.

Et encore une fois, Vinicius a prouvé qu'il avait sa place sur le terrain. Si son plus gros point faible, son manque de précision et de définition dans le dernier geste, s'est encore fait ressentir contre la Real Sociedad, le joueur était partout sur le terrain.

Grâce à sa vitesse et à sa forme physique, l'ailier brésilien n'a cessé de chercher à déborder sur son côté gauche, pour apporter un déséquilibre qui manque parfois aux joueurs de Zinedine Zidane sur le terrain. "Vini" a centré, fixé, frappé, et n'a surtout rien lâché.

L'international brésilien a rendu complètement fou les défenseurs de la Real Sociedad, au point de voir le défenseur Gorosabel écoper d'un carton jaune pour une faute sur Vinicius sur son côté.

Et ses efforts ont payé, et il a notamment offert l'une des seules occasions de la première période, en enroulant une frappe à gauche de la surface juste avant la mi-temps après avoir éliminé deux défenseurs. C'était cadré, mais ce fut intercepté.

C'est surtout lui qui a provoqué la faute de Diego Llorente dans la surface de réparation, pour offrir un penalty qui sera synonyme d'ouverture du score pour le Real Madrid après avoir été transformé par Sergio Ramos.

L'ailier est d'ailleurs le seul attaquant que Zidane a choisi de faire jouer sur la totalité des 90 minutes. Alors que certains pensaient que Vinicius ne serait pas capable de faire concurrence aux retours d'Eden Hazard et de Marco Asensio, l'ancien joueur de Flamengo démontre bien qu'il n'a pas l'intention d'abandonner la bataille.