Vinicius : "Karim est le meilleur attaquant du moment"

Quelques jours avant d'affronter l'Atalanta Bergame en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Vinicius Jr. a accordé une interview au journal 'El País', dans laquelle il a évoqué les difficultés rencontrées il y a deux ans après sa blessure survenue lors du match contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions.

"De la frustration de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir aider. Tout le travail que j'avais fait pour ce match… S'arrêter à 40 minutes est un peu difficile. Et je savais su que je vivais un moment important pour moi, et pour le club. Que je faisais de bonnes choses, même de très bonnes, souligne Vinicius. Tous les joueurs m’aidaient en me donnant des ballons pour que j’apporte quelque chose de différent. C'était un peu compliqué. Je me suis blessé sur une action précédente. Je me disais : 'Il n'y a aucune chance que je doive quitter ce match. Je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer'. Et une balle est arrivée. J’ai dû courir pendant 50 mètres comme ça, et je pense que ça a empiré la chose. Mais je voulais essayer, je voulais tout donner", a commencé le Brésilien.

L'ailier de 20 ans poursuit : "Six ou sept mois. J'ai été deux ou trois mois sans jouer, et lorsque vous remettez vos crampons, vous pensez toujours beaucoup à l'endroit où vous pouvez mettre votre pied, où vous ne pouvez pas le mettre. Je crois que j'ai passé six mois à toujours hésiter. Et quand c'était froid, ça faisait mal sans rien faire. J’enfilais ma chaussure et ça me faisait mal. (Peur de dribbler à nouveau) Dans les situations de un contre un, le défenseur central veut toujours aller au contact, il faut donc faire plus attention. Au début, bien sûr. Maintenant, je n'y pense pas et je ne pense plus au fait de me re-blesser. J’aime marquer, mais dribbler est plus facile pour moi que de mettre des buts, confie l'ancien joueur du Flamengo. Je contrôle mieux les choses. Je sais que je suis très bon en un contre un, et les défenseurs réfléchissent toujours beaucoup quand il jouent contre moi."

Enfin, Vinicius a fait l'éloge de son coéquipier Karim Benzema. "Karim est incroyable. Je suis un de ses fans depuis que je joue au Brésil et que je regarde ses matchs. Jouer avec Karim est facile. C'est le meilleur attaquant du moment. Jouer avec Karim est bon pour moi, c'est comme avoir une idole toujours avec soi. Il me dit toujours ce que je dois faire, et il aime aussi jouer avec moi. Je l'écoute toujours, parce que je suis sûr qu'il le fait pour que je puisse progresser."