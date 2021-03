Vinicius, le porte-bonheur du Real

Vinicius en est à sa troisième saison au Real Madrid et a encore le temps de battre ses statistiques de sa première saison à la 'Maison Blanche'. L'attaquant est à quatre matchs de son record de matchs joués et à deux buts de son record de buts marqués.

Le Brésilien n'a pas marqué de but depuis le 1er mars, date à laquelle il a inscrit le but égalisateur contre la Real Sociedad à la 89e. Contre l'Atalanta, il a été félicité et critiqué suite à une action au cours de laquelle il avait fait le plus dur, mais il a finalement vendengé son face-à-face avec le gardien.

Cependant, il ne faut pas voir le Brésilien seulement comme un joueur qui manque de finition, en effet, il est devenu une sorte de talisman pour le Real Madrid, comme l'explique "AS".

Avec Vinicius dans le onze de départ, le Real Madrid n'a pas perdu un seul match depuis le 20 janvier, date à laquelle le club 'merengue' s'était incliné 2-1 contre Alcorcón en Copa del Rey. Depuis lors, huit matchs, huit victoires (six en Liga et deux en Ligue des champions).

Quand il a joué comme remplaçant, Madrid a joué cinq matchs en mars, et a fait match nul lors des deux fois où Vinicius est entré en jeu (1-1 lors contre l'Atlético de Madrid et 1-1 contre la Real Sociedad).

Le 30 janvier, contre Levante, l'équipe de Zidane s'est inclinée 2-1. Vinicius était alors entré après l'heure de jeu.

En février, Madrid a parfaitement clôturé le mois avec cinq victoires et lors de tous ces matchs, (SD Huesca, Getafe, Valence, Valladolid et Atalanta) Vinicius était dans l'équipe.