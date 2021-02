Vinicius n'y arrive toujours pas

Vinicius est toujours dans le marasme, sans lever la tête. 'AS' a rapporté début janvier que, lors d'une conversation avec Zinédine Zidane, il a regardé son téléphone portable, ce qui n'a pas du tout plu à l'entraîneur. Depuis, tout est devenu mauvais pour le joueur.

Surtout concernant sa perte d'importance. Passer de titulaire dans les matches importants de Liga et de Ligue des champions en phase aller à ne débuter qu'en Coupe du roi. Pour ne rien arranger, le match qu'il a joué s'est transformé en une défaite embarrassante contre Alcoyano.

Dans la compétition nationale, il a été relégué. Et, s'il profitait de cette nouvelle position pour surprendre, il aurait peut-être plus de possibilités de redevenir titulaire, mais ce n'est pas le cas. Contre Levante, il est entré et a concédé un pénalty qui aurait pu condamner son équipe.

S'il est vrai que la faute était peut-être en dehors de la surface et que l'arbitre a commis une erreur, et outre le fait que le pénalty ait été arrêté par Courtois, il est très frappant de constater que Vinicius n'a pas beaucoup contribué en attaque et a échoué en défense. Parviendra-t-il à briller à nouveau ?