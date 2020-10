Vinicius : "On va s'amÃ©liorer tout au long de la saison"

Le Real Madrid enchaîne sa deuxième victoire en Liga grâce à un but du Brésilien Vinícius Junior à la 65ème minute.

Après la fin du match, l'unique buteur de la rencontre s'est exprimé au micro de 'Movistar+'

"Nous sommes contents de la victoire car c'était un match compliqué. La première mi-temps a été difficile, mais on a corrigé ça en deuxième et nous avons repris le contrôle sur le match. C'était important d'enchaîner", a-t-il déclaré.

L'ailier se montre optimiste quant à la saison des Merengues : "On sait que si on ne prend pas de but, nous allons gagner parce qu'on a beaucoup de joueurs capables de marquer. On va s'améliorer tout au long de la saison."

"On n'a eu aucun match de pré-saison avant le début de la Liga et on a eu peu d'entraînements. Ces premiers matchs sont compliqués donc c'est important de les gagner", conlut.